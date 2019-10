VIDEO | Pakistani reisirong lahvatas leekidesse, hukkus vähemalt 73 reisijat

„Kaks gaasipliiti lendas õhku. Nad tegid süüa ning seal oli ka toiduõli, mis tulele jõudu lisas,“ sõnas Pakistani raudteeliikluse minister šeik Rashid Ahmed. Ministri kinnitusel on levinud probleemiks, et reisijad võtavad pikkadeks sõitudeks oma pliidi kaasa. Mehe sõnul olid paljud rongis viibinud isikud suundumas moslemi misjonäride konverentsile.

Pakistanis juhtub rongiõnnentusi kahetsusväärselt tihti. Sageli on ka ohvrite arv suur, sest rongides on reisijaid lubatud piirist pea alati rohkem. Karachist peaaegu riigi teise ossa sõitev rongiliin kannab nime Tezgam ning on Pakistani üks vanemaid ja populaarsemaid rongiteenuseid. Rongi teekond kestab 25 ja pool tundi.