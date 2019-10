ASJATU HIRM: ära karda mänguväljakut! Karda parem hooletuid vanemaid! 

Mõned pealinna laste mänguväljakud on pealtnäha sellises seisus, et ajavad isa-ema südame murest hüppama. Eksperdid ütlevad siiski, et karta pole vaja: kõike kontrollitakse pidevalt ning hirmul on tihtipeale suured silmad.

„Ühe pealinna söögikoha juures on selline liumägi, et mina küll aru ei saa, kuidas keegi julgeb sinna oma last lubada,“ ütleb kolmeaastast poega kasvatav Riin. Mingeid kaitsepiirdeid liurennil ei ole, nii et õnnetute juhuste korral võib sealt vabalt maha prantsatada. „Ja näppe ei usaldaks samuti seal vastu äärt panna,“ lausub ta. „Natuke liiga teravavõitu on need.“ Just liumäed on tema arust pealinna mänguväljakute kõige sagedasem murekoht. Eriti vanadel mänguplatsidel magalarajoonide paneelmajade vahel. „Seal muidugi nagunii vaatad enne kasutamist kõik üle, et midagi ei logiseks või lahti ei tuleks.“

Järelevalve toimib