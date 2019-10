Maaeluminister Järvik: ma ei saa kinnitada väidet, et listeeriabakter on tapnud Eestis inimesi 

Järviku sõnul ei saa ta kinnitada, et M.V.Wooli tehasest leitud bakteritüvi on Eestis inimesi tapnud – tõmmatakse kaudseid seoseid, et mõne lahkunu proovidest on tüve leitud, ent kas see oli inimese surma esmaseks põhjustajaks, pole mehe sõnul võimalik tagantjärele kindlaks teha.