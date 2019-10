Kitsekasvatajad: müügiks toodetud piimast puukentsefaliiti ei saa 

Juulis teavitas terviseamet, et Hiiumaal on nakatunud kolm last puukentsefaliiti, ka laste vanaisal olid kerged haigusnähud – kahtlus langes kitsepiimale, mida talus toodeti ja tarbiti eelnevalt kuumutamata. Seepeale hoiatas terviseamet kuumutamata kitsepiima joomise eest, mis mõjus kohe kitsepiimatoodete müügile, eriti toorpiimale.

„Meil on puugi tõenäosus ikka väga väike,“ kinnitas Võrumaal asuva Andri-Peedo kitsetalu peremees Kermo Rannamäe, kes on seda meelt, et kõik need kitsepidajad, kes oma toodangut müüvad, on võtnud kasutusele puukentsefaliiti ennetavad meetmed, aga võib-olla oma tarbeks paari looma pidajad pole seda teinud.