Mart Helme: elektri kadumisel on haavatav kogu riik

„Elektri kadumisel on haavatav kogu riik,“ sõnas siseminister Mart Helme siseministeeriumi pressiteate vahendusel „Elutähtsad teenused on ristsõltuvuses – elektrivõrgu toimimisest võib sõltuda side, toasoe, bensiinijaamade töö, joogivee ja toidu olemasolu ning säilimine. Side toimimine omakorda on aluseks paljude teiste teenuste toimimisele, seetõttu on oluline kehtestada ka sellele toimepidevuse nõuded. Antud juhul kadus Võrus mobiilside elektri kadumise järel 15 minutiga.“