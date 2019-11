Muljetavaldav muutumine: Evelin avaldab oma salenemise saladuse! 

Ma võtsin raseduse ajal kaalus juurde 34 kilo! Lootsin, et pärast lapse sündi muutub kehakaal endiseks, aga seda ei juhtunud. Lõpetasin teadlikult peeglisse vaatamise, sest mulle ei meeldinud see, mida ma nägin. Aga ühel päeval tuli mõte kaalu peale astuda. Kui ma seda numbrit nägin, sain aru, et langen kuristikku. Samal hetkel otsustasin leida salenemisviisi, mis mind tõepoolest pikaajaliselt aitab. Kuidas sa said teada Stockholmi dieedist?

Stockholmi dieedi koostatud toitumiskava üllatas mind meeldivalt just sellega, et ei olnud vaja tundide kaupa süüa teha. Kõik retseptid on kiiresti valmistatavad, sealjuures on see rahaliselt palju soodsam kui ebatervisliku toidu söömine. Ei mingeid tundmatuid toiduaineid ning road ise on tõeline nauding!