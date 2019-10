Tallinna kesklinnas lasti 14- ja 15aastast poissi 

Venekeelse meediaga rääkinud Andrei ja Maksimi sõnul lähenes nende jaoks tundmatu inimene Pae pargi lähistel. Ta olevat võtnud taskust välja õhkrelva ning tulistas Maksimi jalga, nõudes poistelt raha ja mobiiltelefone. Seejärel ütles relva kasutanud isik, et liigub teismelistega nende koju kaasa ja nad peavad korteritest talle asju tooma.

Andrei ja Maksim vastasid, et elavad kaugel ning kolmekesti mindi Majakas trammi peale. Hobujaama peatuses pidi kamp tramme vahetama, ent poisid nägid võimalust põgenemiseks ning panid jooksu. Neid ähvardanud noormees kasutas uuesti relva ning tabas Maksimi taaskord jalga. Kõigest hoolimata õnnestus 14- ja 15aastasel poisil kohvikusse jõuda ning õhkrelva kasutanud noormehele kutsuti politsei, kes isiku kinni pidis.

Kuigi Sputnikus kirjeldatud juhtumi üksikdetaile politsei arusaadavalt ei avaldanud, kinnitas Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Madis Allak Õhtulehele, et 23. oktoobril tõesti ähvardas 16aastane noormees õhkrelvaga 14- ja 15aastast poissi, kellest ühte lasi, tekitades talle kehavigastusi.

"16aastane poiss peeti kahtlustatavana kinni ning toimetati jaoskonda. Juhtumi osas alustati kriminaalmenetlust," sõnas Allik, kes lisas, et kuigi õhkrelvad on lubatud tsiviilkäibes, ei tohiks need alaealiste kätte sattuda.