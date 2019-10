Juhtkiri | Varuplaani on vaja 

Üks valusamaid õppetunde möödunud nädalavahetusest on, et varuplaani tegemiseks on kriisi ajal juba hilja. Kui side kaob, pole võimalik küsida kilomeetrite kaugusel elavalt naabrilt laenuks generaatorit või seda, kus asub lähim elektrikatkestuste ajal töötav tankla. Kahjuks annavad kütuseotsinguil päästeautode ringivuramine mööda Võru linna ja vajadus tuua haigla generaatori tööks vajalikku kütust Elvast tunnistust peataolekust kõrgeimal tasemel. Kooskõlastamata näis ka avalik kommunikatsioon, kui ülekoormatud haigla soovitas hädasolijail abi otsida kaugemalt, ent päästeamet teatas, et autoga sõitmist tuleks üldse vältida. On vaid puhas õnn, et tarkvararike, mis jättis häirekeskuse numbri 20 minutiks tummaks, juhtus kuu aega varem ja mitte tormiööl, kui hädaabikõnede hulk kasvas hüppeliselt. Kuid varuplaan puudub tänini selleski, kuidas saavad elanikud keskusega ühendust siis, kui rike peaks korduma.