Vastus Kaja Kallasele | Riigikantselei ei tegele hädaolukordade lahendamisega 

„Riigikantselei ei tegele hädaolukordade lahendamisega. Riigikantselei ülesanne on koordineerida laia riigikaitset. Toimepidevuse tagamise suutlikkus on kahtlemata oluline nii hädaolukordadeks kui riigikaitselisteks kriisideks valmistumisel. Kõigil osapooltel on oma roll, mis on vastavalt hädaolukorra seadusele ja teistele õigusaktidele päris põhjalikult paika pandud.