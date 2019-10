ÕL VIDEO | Tänavaküsitlus: kuidas elektrikatkestuse korral hakkama saada? 

“Ma arvan, et suudaksin väheste asjadega hakkama saada. Mõnda aega suudaksin olla ka ilma vee ja elektrita. Aga sõltubki sellest, kui kaua see katkestus kestab,” selgitab noormees.

Teine mees leiab, et soojusega saaks hakkama praeguses kliimas. „Toiduga – see on natuke raskem. Kuivaineid meil on, aga lihatoodetega läheks raskemaks,” tõdeb ta.