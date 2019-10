METSA NEED AUTORIÕIGUSED! Noored netipiraadid hoiavad Eestit Euroopas esirinnas 

Tahtlikult tegeleb Eesti noortest veebipiraatlusega 39 protsenti ning lisaks teeb iga kümnes noor seda kogemata, näitab Euroopa Liidu intellektuaalomandi ameti EUIPO uuring . Kokku on seega pooled 15-24aastased Eesti elanikud kellegi autoriõigusi rikkunud. Tahtlikke noorpiraate on Euroopas rohkem vaid Leedus – 45 protsenti.

Kus tegelevad noored meelega netipiraatlusega? Foto: EUIPO

Miks meie järeltulevad põlved nõnda autoriõigustele vilistavad? Peamine põhjus on ilmne: raha. Piraatlus on enamasti tasuta ja 74 protsenti eestlasi toob selgituseks välja just hinna. Iga neljas veebipiraat nendib, et nii on mugavam sisule ligi pääseda ja ei pea end kuskil registreerima.