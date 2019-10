GALERII JA VIDEO | Kuidas pulberküünlaga nutikalt Halloweeni õhustikku luua? 

Pulberküünal kujutab endast küünalt pulbri kujul, mis näeb laual alati ilus välja. Pulberküünla jaoks saad kasutada enda lemmikanumat – oluline on, et see oleks vähemalt 8 cm lai ning mittepõlevast materjalist. See teeb pulberküünla lahedaks viisiks, kuidas tekitada koju omapärane kujunduselement.