ÕL VIDEO JA GALERII | TERVIS KORDA: vang saab ravida rahata nii hambaid kui vaimset tervist 

Umbes 2500 inimest uinub igal õhtul õndsas teadmises, et mis iganes nende tervisega ka juhtub, saavad nad vajalikku arstiabi. Vajab kontrolli vaimne tervis, valutav hammas või kimbutab tuberkuloos, ravi on tagatud. Ning tasuta. Need inimesed on vangid.

Vangidele tagatud tervishoiuteenust rahastatakse riigieelarvest justiitsministeeriumi kaudu. Käesoleval aastal on eelarve 4,5 miljonit eurot, millest suure osa ehk ligi 650 000 neelab enda alla vangide seas levinuim haigus - viirushepatiit.

Eranditult igaüks, kelle tee viib vanglasse, läbib saabudes kohe ka esmase tervisekontrolli.