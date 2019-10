Seisukoht | Pühadel pole riigipiire 

Võrumaal sai möödunud Halloweenil nalja, kui vanatädikesed helistasid politseisse ja kaeblesid, et nende ukse taga on kollideks riietunud noortekamp, kes lubab pommi panna, kui kommi ei anna. Seda seetõttu, et kombed on võõrad – ei teata, et Halloweeni ajal võib end koletiseks maskeerida ja naabritädi uksel nõuda: „Komm või pomm!“

Aga nii on, rahvas! Kõrvitsalaternad ja kostüümipeod on nüüd meie õuel. Need on praeguste noorte traditsioonid. Need on samaväärsed vanematele inimestele armsaks saanud kadri- ja mardipäevaga. Muutused on elu loomulik osa, neid ei tasu peljata. Igal põlvkonnal on omad rõõmud ja mured.