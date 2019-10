VIDEO | Lennuki kokkupõrge linnuga ehmatas pilooti 

Lennukite kokkupõrked lindudega pole haruldased, ent tavaliselt juhtub see madalamal lennukõrgusel. Kui lind vastu klaasi või kere lendab, võivad piloodid ehmuda, ent palju ohtlikum on akna purunemine, mis on õnneks üsnagi ebatõenäoline. Suuremaks ohuks on lindude mootorisse lendamine, mis võib viia olulisel hetkel toite kadumiseni.