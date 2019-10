LÄKSID NII PRÜGIKOTID KUI MAALID: politseinikud püüdsid kinni Nõmmel tegutsenud sarivarga 

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt sõnab, et kahtlustatav tegutses ühtekokku kaheksal korral erinevatel aadressidel, tekitades varalist kahju mitmele Nõmmel elavale perekonnale. „Varem korduvalt varguste eest karistatud mees vabanes vanglast napilt kuu enne kui ta uutes kuritegudes kahtlustavana kinni peeti. Oleme kaardistanud ca 70 Tallinnas ja Harjumaal eluruumidest vargusi toime panevat inimest ning kõnealune mees kuulub sellesse nimekirja. Hoiame neil silma peal ja töötame analüüsipõhiselt. Sestap ei saanudki mees kaua tegutseda, kuni sai selgeks, et varguste käekiri sarnaneb meie uurijatele juba varasemast tuttavale mehele,“ selgitab Kelt.

Peamiselt pannakse eluruumidest vargused toime vaba sissepääsu teel, aga ka lahtiste akende ja lukustamata uste kaudu. Ehkki sissetungimised uste ja akende ning lukkude lõhkumise teel on hakanud vähenema, kasutas Nõmmel vargustes kahtlustatav hoonetesse sisenemiseks ka neid võtteid. Tasub meeles pidada, et kõik esemed, mis püsiva elanikuta hoones ja on vähegi realiseeritavad, võivad kõrvalistele inimestele ahvatlevana tunduda ja vargus ohvriks langemise tõenäosus kasvab.

„Profivaraste eemal hoidmine on keerulisem – signalisatsioon ja täiendavad turvameetmed küll heidutavad, kuid osad profivargad on nii nahaalsed, et tegutsevad aja peale – aken katki ning paari minutiga on maja tühjaks tehtud. Sellegipoolest saab iga inimene muuta oma kodu varastele võimalikult vähe ligitõmbavaks– näiteks sulgedes aknad ja uksed ning mitte jättes väärisasju nähtavale kohale. Võimaluse korral tasuks kaaluda ka valvekaamerate paigaldamist. Pühadel sõidavad paljud maakodudesse ning seegi võib olla kurjategijatele soodne aeg tegutsemiseks. Seetõttu tasub alati usaldusväärsetele naabritele oma käikudest teada anda, et viimased saaksid kodust äraoleku ajal valvsad olla ning kahtlast tegevust märgates häirekeskust teavitada,“ lisas Kelt.