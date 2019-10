VIDEO | USKUMATU: liiklusõnnetus päästis noore perekonna elu 

Valvekaamera videolt näeb, et rohelise fooritule ajal hakkab noor paar lapsevankrit lükates ületama ülekäigurajal tänavat. Samal ajal kihutab nende suunas punast foorituld eirates auto, mille juht oli politsei hilisema teate järgi purjus. Tundub, et kohe saab noor perekond löögi autolt.

Noore perekonna elu päästnud auto roolis oli naine, kes sai vigastada, kuid tema elu ohus ei ole. Ta ütles, et ei pea end kangelaseks, sest kokkupõrge juhtus tahtmatult. Samas on tal hea meel, et see kokkupõrge toimus, sest see päästis inimeste elu.