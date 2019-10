TRAGÖÖDIA: Austraalia metsapõlengutes on hukkunud sadu koaalasid 

Austraalias levivad tulekahjud on põletanud maha juba 2000 hektarit võsastikku Uus-Lõuna-Walesis, mis on koaalade peamiseks paljunemispiirkonnaks. Päästjate sõnul on koaalade surm eriti traagiline, kuna leekidesse on jäänud mitmekesise päritoluga loomad. Üks ekspert nimetas juhtunut lausa „rahvuslikuks tragöödiaks“.

Viimastel aastakümnetel on pärismaiste koaalaliikide arvukus tunduvalt vähenenud. Uuringurühmade prognoosi kohaselt on metsikus looduses alles vaid ligi 43 000 koaalat. Nende hääbumise taga on elukohtade kadumine, haigused, koerarünnakud ja kliimamuutus.

Koaalade päästmisega tegelev Cheyne Flanagan mainis, et Port Macquarie'i läheduses levinud suur tulekahju võttis enda alla kaitseala, kus elas mitusada geneetiliselt mitmekesist koaalat. „Kuna põleng on niivõrd intensiivne, usun ma, et surmade arv on kahjuks väga kõrge,“ sõnas Flanagan. Naise teatel kardavad päästjad „katastroofi“, ent pole saanud veel ellujäänud loomi otsima minna, sest võsastik on veel leekides.