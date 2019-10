GALERII | Paljud asulad on neljandat päeva elektrita. Elektrilevi lubab: tänase päeva jooksul saab voolu tagasi 

Kui on mure ööbimisega, tuleks ühendust võtta vallavalitsusega: tel Martti Rõigas 5304 1508, Janika Usin 5332 7079 või Rein Kamber 5560 1587. Kuna telefonilevi on häiritud, teavitage kindlasti ka naabreid ja tuttavaid sellest võimalusest ning andke teada hädasolijatest.

Kooliõpilased on täna kodus, aga neljapäeval ja reedel toimuvad kõik tunniplaanijärgsed õppetunnid Põlvas, Lina tänava koolimajas, kus lapsed saavad ka koolilõuna ja kuhu nad viiakse ühistranspordiga. Lasteaialapsi on valmis vastu võtma nii Kauksi kui ka Põlva lasteaiad, info tel Janika Usin 5332 7079 või Aigi Tiks 799 9490

„Meie põhitähelepanu on täna Põlvamaal, kus torm tegi kõige suuremat kahju. Viimased järele jäänud rikked on väga keerulised, kus ühe liini peal on mitmes erinevas kohas puud peale langenud ning seetõttu on täpsete rikkekohtade tuvastamine aeganõudev,“ sõnas Klaassen. „Täna hommikul hakkasime saatma SMS sõnumeid neile klientidele, kelle elektriühenduse saame tänase päeva jooksul taastatud“.