Matuselt saabunud leinajatele serveeriti peielauas kanepikoogikesi 

Rostocki politsei kinnitas teisipäeval, et pärast Wiethagenis toimunud matust läksid leinajad restorani, et seal kohvi ja koogikeste kõrval vestelda. Ent pärast maiuse söömist tundsid 13 inimest peapööritust ja iiveldust, mistõttu vajasid nad arstiabi. Selgus, et leinajad olid tahtmatult narkootikume manustanud – neile oli nimelt kanepikoogikesi serveeritud.