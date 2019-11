Ettevõtted julgevad üha enam palgata erivajadusega töötajat 

Infotunnis selgitas Külliki, et kurdile võib tere öelda nagu teistelegi, ülesandeid saab anda e-kirja, smsi või lihtsalt kirjutamise teel. Lisaks oli kandideeriv mees palunud edasi öelda, et ta ei käi kuigi meelsasti ühisüritustel ning seetõttu ta pidudest osa ei tahagi võtta. „Nii olidki probleemid lahenenud ja meeskond tundis kohe kergendust,“ märgib ta.

Piirkondlikke teavitusüritusi korraldab töötukassa regulaarselt igas maakonnas. See on suunatud kõikidele tööandjatele, kelle juures juba töötab erivajadusega inimesi või kes on valmis neid palkama.

Erivajadusega kogemusnõustajad avavad meeli

Muide, osa töötukassa nõustajaid on kogemusnõustajad, kellel on mõni erivajadus. Näiteks Külliki on kuulmislangusega ning kasutab iga päev kahte kuuldeaparaati. Ta jutustab nõustamistel meeleldi enda lugu, sest see lisab ehedust ja avab meeli. „Tekib nii-öelda ahhaa-hetk – meie juurde ei tulnudki lihtsalt töötukassa ametnik või keegi, kes asjast tegelikult midagi ei tea. See inimene on ise päriselt kogenud vaegkuuljate ja kurtide maailma,“ tõdeb Külliki. Ka teised nõustajad on kas vastava erivajadusega või väga pikalt töötanud just enda valdkonna erivajadustega inimestega.

Küllikil ja tema meeskonnal on õnnestunud nii mõnigi umbusklik ettevõttejuht suunata mõtlema erivajadusega inimese palkamisele. „Kuulmislangusega nõustaja rääkis, et ta suhtles firmajuhiga, kes oli veendunud, et nende ettevõttesse ei sobi ükski erivajadusega inimene – tema sõnul pidid töötajad jooksma kiiresti, üle takistuste astuma, suhtlema ja mida kõike veel. Nõustaja küsis, kas teda võetaks tööle. Mees vaatas nõustajat ülevalt alla ja küsis, et mis tal siis viga on. Nõustaja vastas, et ta ei kuule hästi, aga see-eest võib ta kiiresti joosta ja palju suhelda. Juht tunnistas, et ta arvaski, et erivajadusega inimene on see, kes istub ratastoolis või ei kuule-näe ega saa suhelda,“ räägib Külliki muiates.

Tasuta nõustamist saab igal pool Eestis

Külliki toonitab, et pole tähtis, kus paikneb nõustamist vajav meeskond. „Olgu see ettevõte nii suur või väike kui tahes, asugu ta Hiiumaal, Räpinas, Põltsamaal või kusagil metsas – me tuleme ikka hea meelega kohale. Nõustajad annavad asjatundlikku infot nii olemasolevate inimeste toetamiseks kui ka uute vähenenud töövõimega inimeste värbamiseks. Töötajad ei pea olema asunud tööle töötukassa kaudu – aitame neidki, kellel on vähenenud töövõimega inimesed tööl olnud juba aastaid. Ettevõtted saavad abi nii värbamisel kui ka edaspidi, oleme nende jaoks olemas kogu aeg,“ lubab Külliki.