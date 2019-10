Mart Helme: ettevõtjad peaksid endale ise generaatorid muretsema, mitte jääma lootma riigi peale 

Helme nõustus saatejuht Johannes Trallaga, et mobiilside puudumine ja generaatorite nappus pole normaalne olukord, kuid pidas ülekohtuseks talle osaks langenud süüdistusi, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Mul on tunne, et eraettevõtja on väga paljus elanud lootuses, et midagi ei juhtu, ja kui juhtub, siis riik tuleb appi, aga antud juhul me nägime, et riigi käed jäävad lühikeseks," lisas minister.

Helme sõnul on vabariigi kriisikomisjonis väga hästi teada, et meie kõige haavatavamad kohad on elektrikatkestus ja sidekatkestus, ja see on just see, mis juhtus Võrumaal ja Lõuna-Eestis.