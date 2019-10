Suurbritannia erakorralised valimised siiski toimuvad 

Eesti aja järgi kella 22 paiku läks valimiste korraldamine kolmandale hääletusele. See läks läbi 438 poolthäälega, vastu oli vaid 20 saadikut.

Boris Johnsonil puudub hetkel parlamendis enamus ning ilmselt on tema lootus, et erakorralised valimised teevad sellele olukorrale lõpu ja seejärel on tal lihtsam Brexit läbi viia. Selleks küsis ta vastumeelselt ELilt lisaaega, mida lubati kuni 31. jaanuarini. Lisaaja küsimiseks kohustas Johnsonit tema oma parlament.