VÕRKTURUNDAJATE UUED PATUD: äri tehakse ka loata paljundatud raamatutega 

Õhtuleht avastas võrkturundusäri Lyconet Eesti meepotist uue tõrvatilga – äriõpikuid, mida värvatutele pähe määritakse, tõlgitakse ja paljundatakse autorikaitsevastaselt, nii-öelda põlve otsas.

„Kes saavutab kõige kiiremini edu? See, kes harib oma meeskonda kõige rohkem!“ uhkustab Lyconeti turundaja Janno Kurss grupivestluses meeskonnakaaslastele, jagades pilti raamatukuhjast. Valikus on mitmeid turundus-, juhtimis- ja eneseabiõpikuid. Need räägivad Lyconetile iseloomulikust värbamistööst ning lubavad finantsvabadust – tööd tegemata on sissetulekud suuremad kui väljaminekud.

Raamatud on pilkupüüdvate kaante ja julgustavate pealkirjadega: