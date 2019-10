NELI AASTAT PEAVARJUTA: ema ja poeg, kelle koduks on pink linnatänaval 

„Külm on. Vahel on väga külm,“ räägib poeg. Kuid, lisab ta, ka majades on külm. Emal ja pojal näib olevat filosoofia, et sooja tuleb nagunii otsida, ükskõik, kus sa oled. Vähemalt ei pea õues sooja leidmiseks kütte eest maksma. Järsku puhkevad ema ja poeg naerma, justkui mingi omavahelise arusaamatu nalja üle. Ajakirjanikki naerab kaasa – nii absurdne on see olukord.

Mõlemad põiklevad vastamisest kõrvale, kuid selge on see, et puudulikus keeleoskuses – poeg kinnitab, et nad on pärit Somaaliast – asi ei ole. Nad saavad küsimustest aru ja need vastused, mida nad annavad, on inglisekeelsed ja grammatiliselt enam-vähem korrektsed.