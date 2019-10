Koalitsioon kaalub apteegireformi ärajätmist senisel kujul 

Kui kaotada apteegireformist nõue, et ravimite hulgimüügiga tegelev ettevõte ei tohi samal ajal apteeke omada, ning loobuda ka nõudest, et apteegi enamusosalus peab kuuluma proviisorile, tähendaks see sisuliselt apteegireformi sellisel kujul ärajäämist, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Täna neid otsuseid pole tehtud ja teiseks on küsimus selles, mis on siis need kaalutlused või põhjused, et midagi muuta. Mina olen öelnud, et proviisoromandi seadustamine nii, nagu kümnes Euroopa Liidu riigis, näiteks Soomes, Taanis, Saksamaal, mitmel pool Kesk-Euroopas, on põhjendatud, see on mõistlik, see aitab tagada apteegiteenuse suurema sõltumatuse," kommenteeris sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond).