Juhtkiri | Kuidas (mitte) valida peaprokuröri 

Nähtavasti rahuldab see olukord kindlalt Perlingu selja taga seisnud isamaalasest justiitsministrit Raivo Aegi ja ka peaministrierakonda eesotsas Jüri Ratasega. Miks muidu oleks EKRE pidanud koalitsioonipartnereid survestama Perlingut peaprokuröri kohalt välja vahetama, ähvardades, et senikaua ei käida välja ka uue väliskaubandus- ja IT-ministri nime. Oma tööga hästi tuttava kohusetäitja väljavahetamisega pole kellelgi kiire (peale EKRE), ministrikoha täitmata jätmise korral oleks õigem see üldse kõrvaldada. EKRE annab endast küll parima, et ministriotsinguist tähelepanu kõrvale juhtida, ent see ei saa kesta igavesti. Millal katkeb kannatus – ja kellel?

Kuidas paistab täitmata kõrge koht väljaspoole, on muidugi omaette teema. Kui kohusetäitjaid peaks võtmepositsioonidele aga kogunema mitu (mis nn süvariigile hammast ihuva osapoolega valitsusliidu puhul on täitsa võimalik), on see tõsine signaal, et koalitsioon sisuliselt ei toimi.