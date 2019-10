Psühhiaatrikliinikud: vajame riigi abi, praegune olukord pole aktsepteeritav 

Psühhiaatrikliinikute juhid kraabivad sotsiaalministeeriumi ust, et riik maksaks kinni kliiniliste psühholoogide väljaõppe. Sotsiaalminister Tanel Kiik laiutab käsi: raha pole.

Hoolimata sellest, et blogija Merilin Taimre arust ei ole olemas sellist asja nagu depressioon, on reaalsus palju hullem: eestlased vaevlaevad psüühikahäirite käes ja eriarstide read on hõredad. Hiljaaegu pöördusid siinsete psühhiaatriahaiglate juhid riigi poole ühise ja vägagi tähtsa palvega: kliinikujuhid nõuavad kliiniliste psühholoogide kutseaasta riiklikku rahastamist.

„Haiglad on väsinud sellest, et peavad raviraha arvelt kliiniliste psühholoogide väljaõppesse investeerima. Haigekassa maksab inimeste ravi, mitte psühholoogide väljaõppe eest,“ põhjendab ühisavaldust Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku juhataja dr Sven Janno.