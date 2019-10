Olenemata väärikast vanusest on Paul endiselt tegus. “Toomas Paul on jätkuvalt olnud väga ergas Eesti Rahvusringhäälingus kõneleja raadio hommikupalvustel ja tema tekstid on seal täiuslikuks lihvitud. Kui ta siin Jaani kirikus läheb tihtilugu kantslisse vaid kirjakohaga ja kõik muu on tal peas läbi mõeldud, siis raadiosse läheb ta väga täpsete tekstidega, kus ka kõik komakohad on paigas,” tõdeb EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.