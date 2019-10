Sõitjad kaebavad: me ei julge enam selle bussijuhiga Koselt Tallinnasse sõita 

Üks allikas kinnitas, et bussijuhil on komme järsult kiirendada ja pidurdada, mis on aga turvavöödeta sõidukis ohtlik. „Ma kuulsin teisi ka nurisemas ja siis keegi bussis pakkus, et äkki ta proovib graafikus püsida. Mis graafikus püsimisest me räägime, kui buss teeb igas peatuses mitu minutit aega parajaks,“ kaebas ta ja lisas, et on näinud, kuidas bussijuht nende pauside ajal ka õues suitsu teeb.

Mõlemad allikad kinnitasid, et nemad enam selle bussijuhiga sõita ei julge, eriti praegu, kui külmenevate ilmadega hakkavad teed libedaks kiskuma.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo kinnitas, et turvavöödeta reisijate vedamine on keelatud. Samas on selles küsimuses hall ala. Nimelt ei ole bussifirmal õigust sõidukisse turvavöösid lisada, kui nii ei ole bussi valmistajatehase poolt ette nähtud.

Go Busi logistik Karin Laur sõnas, et kaebusi põhjustanud bussijuhiga on juhtunust vesteldud.

„Peame sujuvat ja rahulikku sõitu väga oluliseks nii ühistranspordis kui kogu liikluses tervikuna. Viidatud liinil ja väljumisel sõitnud bussijuhiga oleme tõsiselt vestelnud ning ta on oma viga tunnistanud ja lubanud oma sõidustiili parandada. Vabandame omalt poolt reisijate ees antud liinil, kellele juhi sõidustiil ebamugavusi põhjustas,“ kommenteeris ta.