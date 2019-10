SURMAD JA SÜÜTAMISED: ebavõrdsus ja poliitikute mõistmatus on Tšiili rahva marru ajanud 

Protestid said alguse metroopiletite hinnatõusust, ent see oli vaid rahutuste ajendiks. See, et praeguseks loobus valitsus piletihindade tõstmiseks, polegi meeleavaldajatele oluline. Laupäeval marssis Santiagos üle miljoni inimese.

Meeleavaldajad Santiagos. Foto: Zuma Press/Scanpix

Ehkki Tšiili president Sebastián Piñera vahetas välja tervelt kaheksa ministrit, ei rahusta see rahvamasse, vahendab BBC. Miljardärist president on ise kui sümboliks sellest, millega rahvas rahul pole: Tšiili on iseenesest Lõuna-Ameerika üks rikkamaid, samas ka üks suurima ebavõrdsusega riike. Lisaks sellele pole tšiillased rahul kõrgete ravimihindade ja hariduse alarahastusega. Mitmed meeleavaldajad osutavad sellele, et poliitikud ise oma hea elu peal ei saa kuidagi mõista neid probleeme, millega nemad igapäevaselt silmitsi seisavad. Protestijaid on igas vanuses.