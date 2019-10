Slovakkias tabati kaubakonteineris sõitnud ebaseaduslikud sisserändajad 

Lapssisserändajad tabati ühe kaubarongi konteinerist. Tehti kindlaks, et nad olid sellega läbinud teekonna Põhja-Serbias asuvast Subotica linnast läbi Ungari Slovakkiasse.

Politsei pressiesindaja Denisa Bárdy teatel saadi neile jälile tänu sellele, et kohalik turvamees märkas tundmatuid isikuid üle tara ronimas ja minema jooksmas. Kohalekutsutud politseipatrull püüdis põgenejad peagi kinni ja tuvastas, et need olid konteineris reisinud läbi kolme riigi, plehku pistnud aga siis, kui rong oli Dunajská Stredas peatunud. Bárdy väitel olevat elamistingimused konteineris olnud ebainimlikud.