Kaevus päevi lõksus olnud India laps suri 

Sujith kukkus reede õhtul oma kodutalu lähedal sõpradega mängides märgistamata kaevu, millesarnaseid on India maapiirkondades paraku väga palju. Kastmiseks või joogivee saamiseks puurivad põllumehed maasse sügavaid auke, kuid neid kuidagi nähtavamaks teha ei vaevu ning jätavad mudaga täituvad augud hiljem sinnapaika.

Poisikesele kogunes appi üle viiesaja inimese, kuid kahjuks ei olnud nende pingutustest kasu. Päästjad pumpasid küll kaevu hapnikku ning üritasid asuda uut auku kaevama, et siis kahe kaevu vahele käik uuristada ning laps sedasi kätte saada. Kahjuks nurjasid selle plaani halb ilm ja paduvihm, päästjatel õnnestus uus auk kaevata vaid 13 meetri sügavusele, samuti osutus kaevamine maapinna iseärasuste tõttu üllatavalt raskeks. Kes iganes esimese kaevu uuristas, sel vedas, et täpselt selles kohas ei olnud pinnases ühtki suurt takistust, ent päästjate masin põrkus vastu kivi ja läks katki.

Esmaspäeva hilisõhtul mõistsid päästjad, et mudases kaevupõhjas lebanud poiss on siitilmast lahkunud. Edasine töö käis selle nimel, et lähedased saaksid pisipõnni väärikalt maha matta. Teisipäeval saadigi surnukeha viimaks kätte.