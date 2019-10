Apteegiärimees annab valitsuserakonnale raha ja apteegireform takerdub – on see korruptsioon või lobitöö? 

„Lobitöö on saanud sünonüümiks mõjuvõimuga kauplemisele. See suhtumine ühiskonnas pole minu meelest päris õige,“ arvab justiitsminister Raivo Aeg. Mõjuvõimuga kauplemine on korruptsioonikuritegu, lobitöö aga normaalse poliitilise protsessi osa, hindab minister.

Võtame konkreetse ja päevakajalise näite. Viimased viis aastat on kulgetud Toompeal teadmises, et tulevast kevadest viiakse läbi seadusreform, mis kohustab apteeke olema suurkettide asemel proviisorite omanduses. Kuigi vaidlusi peeti läbi aastate sel teemal palju, oli reform siiski jõustumas. Nädal tagasi otsustas praegune valitsuskoalitsioon järsku teema uuesti aruteluks avada. (Teadet, et reform jääb ära või lükkub edasi, siiski veel pole ja sotsiaalministeerium jätkab selle ettevalmistustega).

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski nimetas teema uuesti tõstatamist korruptsiooniks: ravimite hulgimüügiga tegelev apteegiärimees Margus Linnamäe on Isamaa liige ning partei suurtoetaja ehk mõjutanud koalitsiooni endale meele järgi käituma.