ÕL VIDEO | Autoasjatundja: lörtsihoiatus viskas rehvivahetuse ootejärjekorra õige pikaks 

Rehvide valik sõltub mitmest asjaolust. „Kui klient teab, et sõidab enamiku ajast linnas, siis kindlasti soovitame kasutada lamellrehve. Juhil, kes on väiksemate kogemustega ja sõidab ka väljaspool Tallinnas, on kindlasti valikus naastrehvid. Meiepoolne soovitus on küll, et ostke pigem korralikud rehvid,“ soovitab Männik vältida suvaliste ettejuhtuvate talverehvide soetamist.

Männiku sõnul on oktoobri lõpp kõige mõistlikum aeg rehvivahetuseks. „Kahjuks näeme liiga tihti halvas seisukorras rehve. Tullakse suverehvidega, mis on praktiliselt lõpukorral. Kõige drastilisem on alati see, et kui on juba lumi maas ja siis tullakse oma katkise rehviga siia rehviparandusse. Meil on küll olnud selliseid situatsioone, et tegelikult seda autot siit ära lasta ei tahaks, sest rehvid ei vasta nõuetele,“ tõdeb Männik.