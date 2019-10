GALERII | Loomad lustisid kõrvitsatega: loomaaeda saadeti 23 tonni juurikaid 

Tallinna loomaaia koostöösuhete koordinaator Signe Kalgan sõnas, et kui eelmisel aastal jätkus kollastest viljadest märtsi lõpuni, siis ehk saavad seekord loomad kauemgi maiustada. „Tegeleme pidevalt nende kvaliteedi jälgimisega ning kehvemini säilivad viljad anname järjest loomadele,“ selgitas Kalgan. „Lisaks on head inimesed meile saatnud ka õunu, porgandeid, peete, kapsaid ja kaalikaid. Ning loomulikult võtame ka edaspidi kõik saadetu vastu, küll me vaba nurga leiame.“