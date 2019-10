Lähis-Itta lennanud kotkad ajasid Vene teadlased laostumise äärele 

Teadlased märkasid probleemi juba oktoobri alguses, kui mitme ohustatud stepikotka jälgimisseadmed hakkasid Venemaa telefoninumbrite alt Lähis-Idast sõnumeid saatma. Kõnealused venelaste seadmed vajavad asukohaandmete edastamiseks mobiililevi ning teadlased said seejärel vajalikku infot SMSide kaudu. Lähis-Idast on sõnumi saatmine Venemaale aga palju kallim.

Teadlased alustasid eelmisel nädalal korjandust nimega „Täitke kotkaste telefonid“, et uurimistööd elus hoida. Nad võtsid laenu ning üritavad selle abivalmite inimeste abiga tagasi maksta. Iga toetav sõnum maksab 49 rublat (~70 eurosenti). „Nad (linnud) jätsid meid ühegi pennita, me pidime laenu võtma, et jälgimisseadmeid töös hoida,“ selgitas Karjakin olukorda. Ornitoloogid loodavad, et linnuarmastajad annetavad neile raha seni, kuni kotkad järgmisel aastal tagasi Venemaale naasevad. Stepikotkad sigitavad järglasi Lõuna-Venemaal ja Kasahstanis ning talvituvad tavaliselt Aafrikas ja Indias.