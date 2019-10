Igor Gräzin | Kui Marti Kuusikut ei suudeta perevägivallas süüdi mõista, tuleb kellelgi võtta vastutus 

Prokuratuur on asutus, kes tegutseb omapäi ja isemeelselt, sealhulgas reaalseid inimõigusi aina eirates. Prokuratuur on teinud endale iseseisva ja kontrollimatu karistusviisi – lõpmatult veniva ja meedias ühepoolselt kajastatava kohtueelse uurimise, mille üle puudub aga järelevalve. Teoreetiliselt kontrolliks kohtueelset uurimist justkui kohus, aga ta teeb seda pärast seda, kui oletatavat süüdlast on aastate viisi kiusatud ja psühholoogiliselt piinatud ja, pealegi, kohus tegeleb kuriteo, mitte aga sellega, kuidas prokuratuur on asja menetlenud. Kui pikalt menetlenud, kuidas tõendeid fabritseerinud, intervjuusid jaganud jne.

Tähelepanuväärne on see, et hukka aetud aastate eest, mil süüdistatav oli asja-eest-teist taha kannatanud ja näinud kogu oma elu kraavi minevat, pole prokuratuur kunagi isegi vabandanud. „No mis su tere kua maksab,“ ütles Oru Pearu ja nii võiks öelda ka prokuratuuri vabandamise kohta, aga asi on mujal: vabandus viitaks vähemalt sellele, et asutusel ja peaprokuröril on vähemalt kahju, et asi niimoodi vussi läks ja et nad vähemalt proovivad edaspidi mõistlikumalt ja inimlikumalt tööle hakata. NB! Õigus ei ole mitte ainult see, mis raamatutes kirjas on, vaid meie kõigi ühine moraal ja õiglustunne.

Kui meie seadus rõhutab, et prokuratuur on sõltumatu asutus, siis on see mõeldud selleks, et meid reakodanikke, rahustada – prokuratuuri ei saa mitte kuidagi mõjutada ja ta on vaba tegema oma tööd kartmata mingit survet. Tegelikult tähendab see aga see prokuratuuri suva ja omavoli. Kriminaalasjade veeretamine – Savisaare puhul 6 aastat on rekord, aga rekord on ka Kaur Kenderi kaks aastat kirjandusliku teksti eest selges teadmises, et seda asja ei saa Eestis üleüldse kohtuse saata – algab nähtavalt siis, kui suure kisaga alustatud asi hakkab kraavi minema, st süüdistus ei pea vett. Põhimõttel, et kui inimest kohtu alla anda ei saa, siis kuidagi ikka saab. Inimestel läheb meelest ära, on lootus, et ehk kunagi ilmub välja veel miski asjaolu jne.

Kurikuulsas kilekoti-asjas selgus, et kuritegu ja süüdlasi asjas ei ole. Nüüd tegi prokuratuur nipi, mis on samane poisikesest tattnina ninni-nännutamisega nurgatagant: prokuratuur, kes nägi, et „asja“ ei ole, avaldas rangelt salajase kriminaalmenetluse lõpetamise määruse, mis nüüdseks sisaldas üksnes valeväiteid ja laimu, sooviga väiklaselt kätte maksta prokuratuurist pääsenud ohvrile. Sealt need jutud „laenamisest ämmalt“ ja „oma kapist“ tulidki, mis prokuratuur käibele lasi.

Kes vastutab?

Aga kas selles on süüdi üks õnnetu peaprokurör? Vot ja ongi. Kui miski asutus töötab kehvalt, on juht alati süüdi. Aga antud juhul on siin lisanduv asjaolu: peaprokurör on ainuisikuline juht, kelle nimel toimub kogu kohtueelne uurimine ja süüdistus. Seda kinnitas ka pr Perling, kes ütles, et Magnitski asja ei uuritud sellepärast, et ta oli sel ajal puhkusel, st kui pr Perlingut ei ole, siis ka uurimist mitte, see aga ongi ainuisikulisus. (Perling ütles intervjuus Postimehele: "See ajaperiood, mis puudutas rahandusministeeriumi järelpärimist 2007-2014, seal tasub küsida ka teistelt prokuröridelt, sest mis seal salata, mina olin sellest ajast üldse kolm ja pool aastat kodus. – toim)

Seega vastutab peaprokurör mitte ainult Savisaare 6 aasta, Semilarski, vallajuhtide Soobi ja Lemberi, käimasoleva nn Tallinna Sadama jpt õigluse järele kisendavate asjade eest. Peaprokuröri hoiakut iseloomustab AS Eesti Raudtee juhatuse liikme Fedorenko juhtum, kus inimene vabastati töölt üksnes sellepärast, et teda hakati kuriteos kahtlustama. See oli häirekella löömise koht: mida te teete!, inimene pole ju süüdi (mõistetud)! Aga prokuratuur nohises vaikselt omaette. Nagu ka Magnitski mõrvaloo puhul, mida teab kogu maailm, peale EV prokuratuuri, mille oluline toimepaneku-koht asus vähem kui kilomeetri kaugusel rahapesu kohast (Danske Bank). Kusjuures selle loo üks tähtsamaid eksperte, kellelt nõu küsida, oli vaid 500 meetri kaugusel Toompeal: rahvasaadik Eerik-Niiles Kross. See on nii tüüpiline – Kross lõi häirekella aastaid ja prokuratuur kihistas samal ajal Kenderi novelli.