KARM STATISTIKA: aina enam soomlasi sureb narkootikumide üledoosi 

Number on drastiliselt viimastel aastatel kasvanud. Näiteks 2005. aastal suri narkootikumide üledoosi 72 soomlast. Helsingi piirkonna narkoennetuskeskuse juhataja Ron Furmani sõnul on paljudes omavalitsustes narkootiliste ainete kuritarvitamise puhul abipakkuvad teenused alarahastatud ning neile on keeruline ligi pääseda.

Soome narkokasutajate sooline jaotus järgib üldist Euroopa eeskuju – suur enamus ehk umbes kolm neljandikku on mehed. Alla 40aastaste Soome meeste hulgas on narkomürgitus teiseks levinuimaks surmapõhjuseks. Esimeseks on enesetapud. Euroopa narkomaania seirekeskuse raportist saab järeldada, et Soome on Euroopa liidus narkosurmade edetabelis seitsmendal kohal.