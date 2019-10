Jaanus Karilaid: löögid Ratase kõhtu ja näkku on tegelikult põlvesilitus 

"Jüri tervis on jätkuvalt hea, ühtegi vigastust näos ega kõhus pole, jume on Eesti kliima kohta igati normis. See, et ajakirjanikud tahavad olla poliitikud, on erinevate uuringutega kordi tõestatud. Poliitikas saab olla tõesti parteipiletita ja erakonda kuulumata. Keeleline stiil ja sõnakasutus on relvad, iga lause võib peegeldada mingit ideoloogiat. Ja see, et poliitikud (ka ajakirjanikud) üksteisele nn viljapeksu korraldavad, on igati tavapärane. Nooremad poliitikud (ka ajakirjanikud) ikka üllatuvad nii, et jäävad silmamoonduste lõksu ja elatakse välja oma soovunelmaid."