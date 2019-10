FOTO | Peaminister avas New Yorgis EASi esinduse 

Peaminister Jüri Ratase sõnul on eksport Eesti majanduse tugitala. „EASi välisesindused teevad Eesti ekspordi suurendamise nimel pidevalt väga palju ja head tööd. New Yorgi esinduse eesmärk on suurendada Eesti ettevõtjate ekspordivõimalusi USA idarannikul ja muidugi tugevdada majandussidemeid Ameerika Ühendriikidega. Uute võimaluste avamine Eesti ettevõtjatele on valitsuse jaoks tähtis prioriteet.“

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on ekspordinõunik James Yorki näol tegemist äriprofessionaaliga, kes on sündinud New Yorgis aga elanud vahepeal ka Eestis. „Tema kogemus, võrgustik ja oskused on hea kombinatsioon, et aidata meie ettevõtetel eksporti kasvatada. Selleks pakuvad meie nõunikud nõustamise teenust, aitavad korraldada ärivisiite ja üritusi ning vahendavad ärikontakte ja tegelevad konkreetselt ekspordipartnerite otsinguga,“ selgitas Harjo.

James S. Yorki kinnitas, et ettevõtjate huvi ja vajadus USA idaranniku esinduse vastu olnud suur ning New York kui globaalne ärikeskus sobib esinduse asukohaks ideaalselt. Tema hinnangul on oluline ka koostöö peakonsulaadi, Washingtonis asuva saatkonna ning Eesti aukonsulitega. „Lisaks IT- ja tehnoloogiasektorile on idarannikule eksportimise vastu huvi tundnud ka mitmed traditsioonilise tööstuse ettevõtted näiteks toidu-, puidu- ning kaitsetööstusest,“ kinnitas York.

„Olen juba vahendanud mitmeid kontakte ja õigeid inimesi Eesti ettevõtetega kokku viinud ning minu teada on ka mitmed tehingud lõpusirgel. Minu kontaktid on avalikud ja uks avatud,“ julgustas York kõiki USA turust huvitatud ettevõtteid endaga ühendust võtma.