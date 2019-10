SUITSUKATE: EKRE püüab jõuliste sõnavõttudega oma äpardusi peita 

Nädalavahetusel kõlas EKRE volikogul jõulisi sõnumeid, mis sundisid koalitsioonikaaslasi, sealhulgas peaministrit, kiiresti vastust andma. Tähelepanu nõudnud väljaütlemised on EKRE taktikaline käik, millega püütakse varjata viimase aja altminekuid, väidavad poliitnõksude tundjad.

„Oleme öelnud, et me ei oota igavesti, kuni Lavly Perling on peaprokuröri kohusetäitja, me ootame teatud aja. Ootame, et justiitsminister esitab uue kandidaadi – aga oleme mõelnud, et me senikaua ei täida ka IT-ministri kohta,“ tutvustas EKRE esimees Mart Helme pärast volikogu erakonna võimalikke taktikalisi käike uudistesaatele „Aktuaalne kaamera“.

Helme mõttele tuli ruttu vastus justiitsminister Raivo Aegilt (Isamaa), kes pidas valitsusliitlase mõtet arusaamatuks. „Mul on väga raske seda kommenteerida, ma ei tea, kuidas neid kahte asja on võimalik üldse siduda. Üks on valitsuse liige, teine on kõrgem riigiametnik. Viimase nimetab ametisse valitsus justiitsministri ettepanekul, ministrikandidaat esitatakse presidendile ja riigikogu kinnitab ta ametisse, nii et need on kaks täiesti eraldiseisvat protseduuri ja protsessi,“ ütles Aeg ERRile.