Politoloog: Keskerakond loodab siiani, et EKRE poole kaldunud maavalijad tüdinevad Helmete agressiivsest stiilist ja ebakompetentsusest 

"Ministrite tagasiastumine ja ebakompetentsus ei jäta just kõige paremat muljet kahtlevamatele EKRE toetajatele ning veendunud poolehoidjad ootasid juba mõni aeg seda, et erakond asub jõulisele vasturünnakule, mitte ei pea vaid vabanduste saatel taandumislahinguid," leiab Saarts, kelle sõnutsi oli volikogu avaldus ennekõike suunatud erakonna segaduses ja kahtlevale valijaskonnale. "Meediale üritati lihtsalt anda uus teema, et Kingo ja Järviku asja saaks päevakorrast lõpuks maha," ütleb Saarts.

Politoloogi sõnul saavad EKREt uue IT- ja väliskaubandusministri leidmisel survestada koalitsioonipartnerid. "Kui ministri leidmisega viivitatakse üle paari nädala, või isegi kuu, siis muutub see piinlikuks ka EKREle endale ja pärsib lõpuks valitsuse tööd," leiab Saarts.

"Valitsus püsib, sest ühelgi koalitsioonipartneril pole hetkel vähimatki huvi seda laiali saata. Isamaa ei hakka alternatiivsetele valitsusliitudele mõtlema enne, kui pensionireform on tehtud. Jüri Ratasel on aga liialt vara püssi põõsasse visata. Ratas peab aga keskerakondlastele enne ette näitama kaks olulist saavutust," sõnab Saarts.

Ta jätkab: "Esiteks seda, et kuigi EKREga oli keeruline ühes valitsusliidus olla, siis ometi sai mõningates olulistes valdkondades ühtteist ära tehtud. Kuigi paregune riigielarve seda veel ei luba näidata, aga ehk siiski järgmine. Teiseks, Keskerakonnal püsib siiani lootus, et EKRE poole kaldunud Keskerakonna endised maavalijad lõpuks tüdivad EKRE agressiivsest stiilist ja ebakompetentsusest, ning tulevad Keskerakonna rüppe tagasi. Kui Helmete juhitud partei samas stiilis jätkab, nagu kahel viimasel nädalal, siis võib see tõepoolest ka juhtuda. Ratas on ülimalt kannatlik ja pikka horisonti silmas pidav poliitik: sellist poliitikut mõned krõbedad avaldused ja valitsusliidus toimuvad püsinägelused niisama kergelt oma üritusest loobuma ei pane;" ütleb Saarts.