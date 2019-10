Juhtkiri | Torm paljastas kehva valmisoleku 

Et Võrus tingis ulatusliku elektrikatkestuse Eleringi Võru alajaama lendu läinud plekk-katus, ei saa kõiki kahjusid ajada mäsleva looduse süüks, sest infrastruktuuride vastupidavuse eest vastutavad ikkagi inimesed ja sügisesed tormid ei tohiks kellelegi üllatusena tulla – tormihoiatus oli pealegi antud. Nõrku kohti paljastus aga ridamisi teisigi, kui elektrigeneraatoritel töötav Lõuna-Eesti haigla ei suutnud vastu võtta uusi patsiente, suletud tanklatest ei saanud kütust kätte isegi päästeautod, tormile pidi alla vanduma riigiasutustele ja omavalitustele suhtlemiseks vajalik riiklik internetivõrk ning järgmisel päeval oli häiritud isegi piiriületus Luhamaa piiripunktis. Võib vaid loota, et kõrgtehnoloogilise piiripunkti projekteerimisel on võimalike elektrikatkestustega juba arvestatud, sest ei ole näha, et käiks vilgas töö nende eos ärahoidmiseks.