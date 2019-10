Indrek Saar: EKRE kinnitas uuesti, et valitsus pole nende jaoks 

Sotside juhi hinnangul on EKRE nädalavahetuse volikogu väljaütlemistes mitu tasandit. Ühelt poolt elasid EKRE juhtfiguurid välja oma sulaselget kaotust Kert Kingo juhtumis, teisalt on räiged väljaütlemised omamoodi suitsukate sellele, et EKRE-l pole oma valijatele tegusid ette näidata.

„Helmed on veendunud, et Jüri Ratase soov jääda Stenbocki majja kaalub üles ka jõhkrad isiklikud solvangud tema aadressil. Nagu näha, on neil selles asjas õigus. Kuigi järjekordselt leidis kinnitust see, et EKRE ei ole suuteline valitsusvastutust kandma, siis kardetavasti läheb mõnda aega kõik vanaviisi edasi,“ lisas Saar, kes ei näe probleemi selles, et Eestil pole praegu väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrit. „See on ju sisuliselt nii olnud juba pool aastat ja sellest oluliselt suurem on mure, et Eestil on praegu võimul valitsus, mis ei teeni riigi ja rahva huve parimal viisil. Kahjuks läheb kogu valitsuse aur vile peale.“