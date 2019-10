Poliitika Kaja Kallas: EKRE valmistub valitsusest lahkumiseks Marvel Riik , täna, 16:53 Jaga: M

Kaja Kallas. Foto: Martin Ahven

Nädalavahetusel kõlas EKRE volikogult jõulisi sõnumeid, mis sundisid koalitsioonikaaslasi, sealhulgas peaministrit, koheselt reageerima. Reformierakonna esimehe Kaja Kallase hinnangul on õigus neil, kes ütlevad, et EKRE proovib oma viimaste sõnavõttudega juhtida avalikkust eemale kriitikast, et nende ministrid ei saa valitsuses hakkama. „Näib, et EKRE ise püüab luua fooni, et nad võivad valitsusest lahkuda,“ rääkis Kallas. „Nad püüavad luua pilti, et neil ei lasta midagi teha.“