Enn Eesmaa pärast suursaadikuga kohtumist: Türgi on jätkuvalt meie liitlane 

„Eesti on jätkuvalt samal seisukohal. Me soovime, seda, et olukord laheneks poliitiliselt ja diplomaatiliselt,“ sõnas Eesmaa.

Eesmaa kinnitas, et Türgi on jätkuvalt Eesti ja NATO liitlane. „Nad aitavad näiteks Eesti õhuruumi kaitsta. Sellepärast ei ole meie riigikogu Türgi ja Põhja-Süüria vahelise konflikti teemal väga jõuliselt sõna võtnud,“ selgitas poliitik ja lisas, et praeguseks on Türgi sõjaline operatsioon peatatud.