Politsei: ei ole alust arvata, et skandaalne vägistamisvideo oleks filmitud Eestis 

"See video on jõudnud politseinikeni, kes kontrollivad selle sisu ja selgitavad välja võimaliku tegevuskoha. Hetkel pole alust arvata, et video oleks filmitud Eestis," ütleb Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

"Kindlasti tuleb seksuaalse väärkohtlemise juhtumitest alati politseid teavitada ning kannatanut kiirelt aidata. Mitte seda pealt vaadata, filmida ega sotsiaalmeedias jagada. Seksuaalset väärkohtlemist sisaldava video sotsiaalmeedias levitamine on vastutustundetu, sest paneb ohvri väga keerulisse olukorda," lausub Tambre.

Ta lisab: "Arusaadavalt on kannatanutel toimunust ebamugav rääkida, kuid teo toimepanija tabamiseks on ülioluline, et info juhtunust ja isikukirjeldus jõuaksid politseini võimalikult kiiresti. Tahtevastaselt kellegi seksuaalne puudutamine või seksi pealesurumine on tõsine kuritegu ning selliste juhtumite eest on varasemalt Eestis inimesi karistatud."