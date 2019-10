Neli meest aitasid tormivangi jäänud rongi liikuma 

Ruusa peatuseni on 2 kilomeetrit, Veriora jaamani 4 ning ühtegi läbitavat sõiduteed meie asukohani ei tule. Liikluskorraldaja edastab minu abipalve, abi lubatakse osutada esimesel võimalusel. Pöördun reisijate poole palvega helistada läbi kõik oma pereliikmed, tuttavad ja sõbrad, kellel võib olla võimalus puu läbi saagida. Helistan ka ise kõikidele Lõuna-Eestis elavatele tuttavatele, kuid kes pole kodus, kellel pole saagi. Üle ei jää muud kui oodata. Mõne aja pärast märkan paremalt metsast lähenemas nelja taskulambituld. Veriorale koju sõitvad õde ja vend olid helistanud oma emale, kelle kaudu saime omale lähedalasuvatest taludest appi neli meest. Nemad haarasid pikemalt mõtlemata kätte mootorsaed ja tõttasid tuult ja vihma trotsides läbi metsa ja üle põllu meile appi. Läbi metsa saabus ka soliidses eas meesterahvas, kes kuulis meie abitust seisust läbi Koidula raudteejaama töötajate. Saades sellest puust jagu, paistis kauguses juba järgmine. Palusin neid meiega Koidulani kaasa sõita, kuna aimasin, et see puu viimaseks ei jää. Nad olid koheselt nõus, üks nendest jooksis tagasi koju, et võtta auto ja meid teel olles jaamades varustada ning mehed pärast Koidulast koju viia, vanema meesterahva lubasime koju. Juba Veriora jaamas oli tarvis vahetada saekett ja tankida mootorsaagide paake. Ruusa - Koidula lõik sai kõige rohkem tuultest räsida ning peale Veriora jaama tegime teele langenud puude pärast peatuseid veel kuuel korral.