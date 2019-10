ÕL VIDEO | Siiri Sisask: kui Rail Balticu trass läheks minu maja tagant, koliksin Eestist minema 

Ajalehe Avalik Eesti peatoimetaja Maarja Lõhmus Foto: Robin Roots

Ajalehe Avalik Eesti peatoimetaja Maarja Lõhmus meenutab, et Lennart Meri küsis omal ajal, kas eestlastel on lootust. „Meil täna on küsimus, kas Eestimaal on lootust? Sellel maal, millel elame ja mida me kõik siin kasutame ja järgnevad põlvkonnad samuti. Kuidas seda hoida, et ta meilt ei kaoks,“ tõdeb Lõhmus.

Ökoriik Eesti eestvedaja Rea Raus räägiib, et tegelikult oleme Eestis lõhestunud kaheks. „On teatud huvi ja survegrupid, kes räägivad majandusest, et meil on majanduslikult väga kasulik kaevandada. Loomulikult, kui sul on vara, on seda kasulik maha müüa. Aga teiselt poolt on siis need, kes tunnevad muret kõige muu pärast,“ toob ta välja. „See on mõistetav, et me järjest enam liigume kogu maailmas sinnapoole, et meil on vaja arvestada kõike seda muud ka. Mitte ainult raha, mitte ainult asju, mitte ainult varandust, vaid kuidas me oma ressursse saame kasutada nii, et meil piltlikult öeldes jalgealust tühjaks ei kaevataks ja joogivesi ei oleks rikutud. Et kõik need peamised ja põhilised väärtused jääksid alles.“